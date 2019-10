Volle Petrol met de Totale Waanzin Christian Hennuy

08 oktober 2019

Op 8, 9 en 10 november wordt in ’t Paenhuys de 26ste editie van ‘Den Armistis’ gebracht, opnieuw een combinatie van muziek, sketches en theater onder het thema: “Volle Petrol”. Er zijn drie voorstellingen gepland, maar de kaarten vliegen nu al de deur uit. Zo snel mogelijk reserveren is de boodschap.

De Armistis-concerten met de Totale Waanzin, de rockgroep die zingt in het Hoegaards dialect, als basis, zijn een begrip geworden in de regio. “We volgen het beproefde concept van de vorige jaren. Uiteraard brengt de Totale Waanzin een aantal van hun klassiekers en minder bekende nummers. Vorig jaar hebben we een aantal gefilmde sketches gebracht, zoals indertijd bij de Hoegaardse revue. Ook dit jaar hebben we een 10-tal filmpjes gemaakt. De opnames zijn trouwens nog altijd bezig. Uiteraard worden nog een aantal sketches live gebracht. Verder zijn er nog gastoptredens van een aantal lokale ‘vedetten als Fred Depré, Chris Michel en Herman Vandermeulen. Dit alles resulteert opnieuw in een ‘Armistis konsaar’ met een onuitgegeven muzikaal totaal-spektakel”, aldus Luc Vandeplas, de scenarist van het gebeuren.

De Armistis concerten vinden plaats op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 november, telkens om 20 uur in de kelder van ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Reserveren kan door storting op rekeningnummer BE45 0689 3181 7389 van De Totale Waanzin, met vermelding van naam, het aantal plaatsen en de gekozen dag. Info: 0496/72.53.07