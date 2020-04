Volgende handelszaken gaan weer open Christian Hennuy

17 april 2020

20u13 0 Hoegaarden In navolging van de nationale Veiligheidsraad mogen vanaf zaterdag 18 april een aantal handelszaken in Hoegaarden de deuren weer openen.

Het gaat om Doe het zelf Vandermolen op de hoek van de Tiensestraat en Stoopkensstraat, weer open op zaterdag 18 april, vanaf 9 uur. Er wordt slechts een beperkt aantal personen toegelaten. Ook de houthandel Vandermolen zelf aan de Stoopkensstraat gaat weer open op zaterdag 19 april van 9 tot 12 uur. Betalen hier uitsluitend met bankcontact. Zoals bij hun doe het zelf zaak wordt voor betaling slechts één persoon in het bureel toegelaten.

Verder is er nog Amnabeton aan de Huzaarstraat in Outgaarden, maar daar kan men enkel bestellen en leveren via de webshop. Info: 016/43.86.02.

Green Garden aan de Lange Grachtstraat opent pas op 1 mei de deuren.