Voetbalclub keert weer naar Outgaarden Christian Hennuy

12 februari 2020

09u12 0 Hoegaarden Op 1 november 2016 verliet Sporting Out-Hoegaarden de terreinen aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden. Daarna gebeurde er een hele tijd niets mee, werd er gezocht naar een bestemming, dan naar een erfpachter, die ondertussen gevonden is , maar het terrein is al jaren verwaarloosd. Zo fel dat fotograaf Lucas Laermans in zijn ‘Lost Grounds’ al reportages over de verloedering van de buurt maakte. Nu werden in de gemeenteraad de vragen gesteld over de stand van zaken, en zo werd vernomen dat SC Out-Hoegaarden, vanaf volgend seizoen weer gebruik zal maken van de voetbalaccommodatie.

Het was sp.a-raadslid Luc Buccauw die vragen stelde over de stand van zaken Ook Liselore Fuchs (N-VA) had vragen in verband met het mogelijke businessplan van de erfpachter. Die erfpacht werd toegewezen aan oud profvoetballer Benny Debusschere uit Hoegaarden.

“Half januari is de erfpachter ontvangen door het College en hebben we hem gevraagd wat de projecten zijn aan de terreinen in de Jongensschoolstraat in Outgaarden. Het heeft zolang geduurd omdat er heel wat bodemonderzoeken geweest zijn, maar nu is alles in orde. In het begin gaat het terrein vanaf september weer ingenomen worden door SC Out-Hoegaarden, en zal de erfpachter de kleedkamers en de kantine weer in orde brengen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)

Verbijstering alom, wamt in 2016 was de voorwaarde voor SC Out-Hoegaarden om een kunstgrasveld te krijgen in Hoegaarden wel het terrein van Outgaarden op te geven. “Wat de erfpachter ermee wil doen is zijn zaak, zolang hij maar betaalt. Hij mag het zelfs braak laten liggen”, aldus de burgemeester.

“In een volgende fase zal de erfpachter bekijken wat er, binnen het RUP, kan bijgebouwd worden. De erfpacht ging in op 1 oktober 2019 en dus zal de eerste huur pas op 1 oktober 2020 moeten betaald worden. SC Out-Hoegaarden heeft gebrek aan ruimte en wil dus naar Outgaarden weerkeren. Dat is een overeenkomst tussen de club en de erfpachter. Wij hoeven daar niet tussen te komen. We moeten ons ook de toestand van de velden niet aantrekken”, aldus de burgemeester.

Op dit ogenblik worden de terreinen gebruikt als parking voor camions. “Dat is een tijdelijke oplossing voor een bedrijf dat verbouwt”, aldus de burgemeester. Of de bewoners van de smalle Jongensschoolstraat blij zijn met dat zware verkeer is een andere zaak.

Raadslid Liselore Fuchs vatte de toestand samen: “We staan weer bij het begin. Het businessplan is: wij laten de voetbalclub weerkeren. Ik vind het eigenaardig dat er geen duidelijk businessplan is. Als je als gemeente zo een mooi en groot stuk grond verpacht, zou je toch mogen weten welke de plannen zijn”.