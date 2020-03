Voedingswinkels mogen open blijven zonder sluitingsdag Christian Hennuy

26 maart 2020

18u27 0 Hoegaarden Tot en met maandag 6 april mogen voedingswinkels in Hoegaarden open blijven zonder wekelijkse rustdag.

In navolging van de maatregelen getroffen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus, ten einde de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan en de inwoners de kans te bieden hun aankopen te spreiden over meer dagen heeft de gemeente Hoegaarden beslist een afwijking van de wekelijkse rustdag toe te staan aan alle kleinhandelaars op het grondgebied en dit op vrijdag 27 maart en vrijdag 3 april 2020. Deze maatregel geldt drie dagen voor de aangekondigde datum en drie dagen erna. Dit betekent dat vanaf vandaag tot en met maandag 6 april 2020 voedingswinkels mogen geopend blijven zonder in acht name van de wekelijkse rustdag.