Vlaggen Confrérie weer in Paradijshoeve Christian Hennuy

19 oktober 2019

17u04 2 Hoegaarden De zes vlaggen van Die Edele Confrérie der Vijf Notabele Geslachten van Hoegaarden, pronken weer in de Paradijshoeve, bakermat van de Confrérie. In totaal gaat het om vijf vlaggen van de familiegilden en de vlag van de Confrérie zelf. De vlaggen staan in een lokaal dat de eigenaar Chris Michel ter beschikking stelt van de Confrérie.

“Ik heb hier in een gewelfde, ondertussen gerestaureerde kelder, waar vroeger een koestal in was en voorheen vermoedelijk gebrouwd werd, ruimte voorzien voor de Confrérie. De bedoeling is dat zij daar ook hun archief en hun foto’s kunnen bewaren. Er is ondertussen ook gevraagd om de vijf wapenschilden van de familiegilden boven mijn poort te hangen. We zijn nu op zoek naar het geschikte materiaal voor die wapenschilden. Ik denk dat keramiek het beste materiaal hiervoor is”, aldus Chris Michel.

In 2016 kwam de Paradijshoeve, aan de hoek van de Houtmarkt en de Walestraat te koop en in 2017 kocht journalist Chris Michel het gebouw. De restauratie is ondertussen al gevorderd. De gemeente Hoegaarden heeft een plaket met de geschiedenis van de Paradijshoeve laten aanbrengen tegen de gevel en bij Open Monumentendag was deze hoeve één van de blikvangers.

‘Die Edele Confrérie der Vijf Notabele Geslachten van Hoegaarden’ werd in 1741 gesticht als gevolg van de studiebeursstichting van deken Henricus Sweerts voor de kinderen van zijn zus, zijn petekinderen.Zijn zus Catharina Peeters en haar echtgenoot Servaes Sweerts woonden in de Paradijshoeve. De Confrérie werd opgericht om ervoor te zorgen dat die studiebeurs eerlijk verdeeld werd, en om zeker te zijn werden er ook vijf familiegilden opgericht, vandaar de Vijf Geslachten: De Zwarte Merel, ’t Zilver Zwaard, De Groene Klaver, De Gulden Lelie en De Zilveren Struysvogel.

Deze Vijf Geslachten hadden in Hoegaarden alle macht in handen, als schepenen of pastoors. Bij de Franse Revolutie werd de Confrérie afgeschaft, maar weer opgericht in 1805. Door innerlijke strijd binnen de families tussen de liberalen en de katholieken ging de Confrérie ter ziele in 1871. Onder impuls van Hubert Van Nerum werd in 1961 De Gulden Lelie weer opgericht, en in 1971 de Confrérie.