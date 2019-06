Vlaams-Brabantse Hagendorser voorgesteld Christian Hennuy

28 juni 2019

14u19 15

Aan het vissershuisje, naast de visvijver van de Grand-Pont-vissers, langs de Grote Gete, op gronden eigendom van de gemeente Hoegaarden, maar wel op Waals grondgebied, werd de Vlaams-Brabantse Hagendorser voorgesteld. Deze Hagendorser zal bediend worden door drie boeren in de provincie. Voor het Hageland is dat Dries Vandergeeten uit Hauthem-Hoegaarden. Openbare besturen en gemeenten kunnen er een beroep op doen.

Hagen maken reeds eeuwenlang deel uit van het typische agrarische cultuurlandschap in grote delen van de provincie Vlaams-Brabant. Ze behoren tot de landschapselementen die, naast de agrarische activiteiten, het landschap bepalen en de streekidentiteit typeren. Een goed beheer van deze vaak enorme landschappelijke hagen is een lastige karwei, zeer arbeidsintensief en bijgevolg duur. Daarnaast is ook bacterievuur een niet te onderschatten aandachtspunt. Agrobeheercentrum Eco² en Werkers in aanneming stelden de Vlaams-Brabantse Hagendorser voor. Deze heggenslagmaaier is de ideale oplossing voor een betaalbaar en ecologisch verantwoord onderhoud van landschappelijke hagen.

Gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V): “De maaier met arm en tractor kost 200.000 euro, waarvan wij 130.000 euro gesubsidieerd hebben vanuit de Plattelandswerking. De resterende som werd door Eco2 en de Werkers gedragen. In Limburg hadden ze al dergelijke machine, wij konden niet achterblijven”.

Bart Schoukens van de Werkers gaf uitleg bij de machine: “De hagen die met de Hagendorser worden gesnoeid zijn veel properder als die gedaan met een klepelmaaier, die alles stuk slaat en ook makkelijker ziekten verspreidt. Bij dit toestel wordt de bak steeds ontsmet, vliegt er veel minder vuil rond, wordt het snoeisel ter plaatse verhakseld en worden snippers die te ver vliegen naar de haag terug geblazen. Het toestel is zeer wendbaar”.

De hagen aan het vissershuisje in Hoegaarden dienden als demonstratie. Het toestel kan ingezet worden in de Hoegaardse holle wegen of in de tuinen, met werkingsgebied strekt zich uit over gans de provincie. Heel wat openbare besturen en gemeenten kwamen ter plaatse om de demonstratie mee te maken en kunnen hem bestellen. De hagen moeten wel minstens 50 meter lang zijn.