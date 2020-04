Villa Hugardis blijft gesloten voor externe bezoekers Christian Hennuy

16 april 2020

15u18 0 Hoegaarden In tegenstelling tot wat gisteren is aangekondigd door de eerste minister na de nationale Veiligheidsraad, zal woonzorgcentrum Villa Hugardis gesloten blijven voor externe bezoekers. Daarin volgen ze de Vlaamse regering.

“We kunnen en willen deze niet-verplichte richtlijn niet volgen en in dit cruciale stadium bezoek toelaten in ons woonzorgcentrum. We zijn ervan overtuigd dat dit de veiligheid van onze bewoners en medewerkers in het gedrang zal brengen. Hierdoor zouden ook de inspanningen van de voorbije 5 weken, waardoor we momenteel nog geen bevestigde coronabesmettingen hebben, een maat voor niets kunnen zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename beslissing is, maar stellen zoals steeds de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en medewerkers op de eerste plaats”, aldus een mededeling van het gemeentebestuur.