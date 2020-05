Viering 200 jaar Mariadal uitgesteld tot volgend jaar Christian Hennuy

03 mei 2020

10u44 1 Hoegaarden De zusters van Mariadal hebben beslist dat de boekvoorstelling ‘200 jaar Zorg voor Mens en Milieu’ van de hand van Maurice Dodion en Wasily Pedjko niet meer zal plaatsvinden dit jaar.

De regering heeft beslist dat o.a. alle culturele activiteiten tot en met 31 augustus verboden zijn. “De boekvoorstelling was voorzien op 6 september, maar aangezien we niet weten wat de toekomst zal brengen kunnen we deze activiteit niet voorbereiden zoals voorzien. Daarom wordt deze voorstelling verschoven naar volgend jaar. Een nieuwe datum zal tijdig meegedeeld worden. Dit betekent dan ook dat er nog steeds kan ingetekend worden voor het boek”, aldus De zusters en de Vrienden van de St.-Rochuskapel.

Er kan nog steeds ingetekend worden voor het boek bij: Zusters van de Verenging met het H.-Hart via BE 43 0001 0933 8501 of Heemkring Hoegaards Erfgoed vzw BE 23 3630 8110 6891. Het boek kost 25 euro.