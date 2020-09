Viergeslacht in vrouwelijke lijn Christian Hennuy

21 september 2020

In Hoegaarden werd een viergeslacht in vrouwelijke lijn gevierd, met overgrootmoeder Nora Finoulst als stammoeder. Nora Finoulst is een in Hoegaarden gekende figuur, ook al omdat ze gedurende jaren kleuterleidster was in de Gemeentelijke Basisschool.

Het viergeslacht bestaat dus uit overgrootmoeder Nora Finoulst (82j), grootmoeder Tania Coenen (54j) uit Beverlo, moeder Rani Janssen (27j) uit Heppen, ende vijf maanden oude Amelle Box.