Vierde Kubb-tornooi bij GBS Christian Hennuy

19 juni 2019

14u02 0

De oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden organiseert op zondag 23 juni van 10 tot 16 uur voor de vierde maal een Kubb-tornooi, in het Park van Hoegaarden, aan de Houtmarkt 1. De opbrengst hiervan gaat ten voordele van werkingsmiddelen voor de school. Om 10.30 uur worden de reglementen uitgelegd, om 11 uur is er de start van het tornooi en om 15 uur is er de finale. Deelname bedraagt 20 euro per ploeg. Info: kubbgbshoegaarden@outlook.be