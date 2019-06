Vierde KUBB-toernooi bij GBS Christian Hennuy

24 juni 2019

00u22 10 Hoegaarden De oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool van Hoegaarden organiseerde voor de vierde maal een KUBB-tornooi, nu al voor de derde maal in het Park van Hoegaarden.

Voorzitter Lien Van Echelpoel: “De Tuinen van Hoegaarden zijn een prachtige locatie, zeker voor de ambiance. We organiseren dit toernooi altijd eind juni en we hebben altijd al schitterend weer gehad. We beperken het aantal deelnemende ploegen tot 32, maar er stonden er wel een viertal in de wachtrij. In onze Oudervereniging van GBS hebben we een vijftiental leden. Met de opbrengst van dit toernooi verfraaiden we in het verleden al de speelplaats. We hebben een deel gespaard, en met wat we nu hebben zullen we pas in augustus beslissen wat we ermee zullen doen.”