Vier Hoegaardse cafés zijn er klaar voor Christian Hennuy

08 juni 2020

15u32 0 Hoegaarden In Groot-Hoegaarden zijn er nog vier echte cafés. Er zijn wel nog heel wat andere drankgelegenheden, maar dat zijn restaurants, eetcafés, koffieshops, jeugdhuizen, danscafés of kantines. Wij gingen een kijkje nemen bij cafés Op de Brug en Den Venetiaen in Hoegaarden en Café Odette en de Bonheur in Meldert.

Café Op de Brug

Café Op de Brug ging als eerste café in Hoegaarden centrum open, op maandag om 10 uur. “Er stonden toen al twee klanten te wachten om binnen te komen”, vertellen Anita Franco en Michel Haesen, de uitbaters. “We hebben het café anders ingedeeld, en hebben alle verplichte voorzieningen aangebracht. Er kunnen bij de nieuwe opstelling maar twee mensen minder in. We hebben nu nog 24 zitplaatsen, maar uiteraard hebben we de toog niet meer. We hebben ons terras herschikt en we komen nog op 38 zitplaatsen, met respect voor de afstanden en ook nog een doorgang van 1,50 meter voor de voetgangers. Een aanvraag voor uitbreiding op de parkeerplaatsen hebben we niet gedaan. Verder is bij ons alles hetzelfde gebleven, ook de prijzen. Klanten betalen bij ons wel cash”, aldus Michel.

Den Venetiaen

“Wij gaan pas donderdag 11 juni om 10 uur weer open. Het is een bewuste keuze, ook al omdat ze slecht weer geven”, zegt uitbater Toets Thielemans. “We kunnen slechts 5 tafels zetten i.p.v. 10. Ik schat dus het omzetverlies op de helft. Bij goed weer hebben we het terras en dat heeft dezelfde capaciteit als vroeger. We hebben wel de terrasstructuur volledig vernieuwd, want dat stond er nog uit de tijd van de vorige uitbaters. We hebben een aanvraag gedaan om ons terras uit te breiden aan de zijkant langs de A. Putzeysstraat, maar dat is nog niet goedgekeurd. Het is allemaal veel werk, met de nodige signalisatie, maar ik krijg goede hulp van mijn tapploeg. Klanten zullen bij ons cash of elektronisch kunnen betalen. De zomeractiviteiten als ‘Plèkmuziek’ zijn wel geschrapt”, aldus Toets. Nieuw is wel dat Toets de zaak, die hij sinds 2013 samen met zijn partner Dirk De Wolf uitbaatte, alleen gaat verder zetten. “Dirk trekt zich terug om persoonlijke redenen’, aldus Toets.

Café Odette

Henk Meeus, uitbater van café Odette in Meldert is blij dat hij dinsdag weer kan openen. “De maandag is onze sluitingsdag en ze kwamen ook nog de kranen onderhouden, vandaar dat we pas dinsdag om 10 uur opengaan. We hebben alles volgens de regels aangepast en ik verlies ongeveer 50% aan capaciteit. Ik kan gelukkig ook nog twee tafels zetten in het vergaderlokaaltje. Bij goed weer kan ik op de stoep een terras zetten voor een 30-tal mensen. Wel jammer dat de gezelligheid aan de toog wegvalt”, aldus Henk. In café Odette gaan de prijzen voor een gewone consumptie naar 2 euro. “Wij zijn daarmee het laatste café van Hoegaarden dat opslaat tot 2 euro”, besluit Henk. In zijn café zal men cash kunnen betalen en weldra ook via een QR-code.

De Bonheur

De Bonheur in Meldert wordt gerund door Marc Haccour, Bruno Haccour, Vera Vanroelen en Johnny Reyntiens. Maandag om 10 uur ging het café open. “Bij ons zijn er weinig veranderingen, alles stond al ruim uit elkaar. We hebben een 30-tal zitplaatsen in het café, maar op ons achterterras hebben we 30 plaatsen, en we kunnen ook nog een terras voor 12 personen aan de straatkant plaatsen. Onze klanten zullen cash of via QR-code kunnen betalen. De prijzen zijn ongewijzigd. De enige verandering die wij aanbrachten waren wat verfwerken in het café en de plaatsing van een groot scherm, van wel 3,5 meter voor het volgen van sportwedstrijden”, aldus Johnny.