Vier gebouwen geselecteerd voor Open Monumentendag Voor het eerst ook Arendsnestwijn Christian Hennuy

21 februari 2020

09u13 0 Hoegaarden Erfgoed vzw heeft de gebouwen bekend gemaakt voor de komende Open Monumentendag op 13 september. Het Arendsnest, de Paradijshoeve, Het Schip en klooster Mariadal zijn de locaties. Voor het eerst zal wijn van het Arendsnest kunnen geproefd worden.

Vzw Hoegaards Erfgoed werkt hiervoor samen met een aantal eigenaars en andere verenigingen, onder de coördinatie van de dienst Toerisme van de gemeente Hoegaarden. Bij een vorige editie waren het Schip, het Arendsnest en de Paradijshoeve al publiekstrekkers, niet toevallig drie gerestaureerde gebouwen. Nu komt daar Mariadal bij.

In het Schip in Nerm zal de hele dag een tentoonstelling lopen over de restauratiewerken. Er komt een demo en een proeverij aan de bakoven die opnieuw operationeel is.

Het Arendsnest zal open zijn vanaf 13 uur met uitleg over de stand der werken. Voor het eerst zal men kunnen proeven van de eerste witte en rode Arendsnestwijn uit de lokale wijngaard. De Paradijshoeve zal ook vanaf 13 uur open zijn. Ook daar krijgt men uitleg over de werken en is er instuif met Arendsnestwijn en Hoegaardse bieren, waaronder Moutgaarden. De Totale Waanzin zal er Oud-Hoegaardse liedjes brengen.

Klooster Mariadal , aan de Kloosterstraat, staat in het teken van 200 jaar Zusters in Hoegaarden en de verschijning van het boek daarover.

De Hoegaardse greeters begeleiden om 14 uur een wandeling langs de vier monumenten, met vertrek aan het toeristisch infopunt van de Houtmarkt.