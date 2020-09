Verzustering met Altmünster definitief voorbij Christian Hennuy

15 september 2020

09u37 0 Hoegaarden De gemeenteraad van Hoegaarden nam kennis van de definitieve beëindiging van de verzustering met de gemeente Altmünster aan de Traunsee in Oostenrijk. Voorheen had de cultuurraad al een advies voor afschaffing ingediend.

De verzustering kwam ter sprake omdat Altmünster zelf de vraag stelde hoe het verder moest. Al in 1992 bestonden in Hoegaarden concrete plannen om te verzusteren met de Oostenrijkse gemeente Altmünster aan de Traunsee. Het was Frans Huon, pas burgemeester die samen met ere-ambassadeur Puttevils drijvende kracht was.

“We willen een verzustering op basis van onze historische banden met Oostenrijk. Het Oostenrijkse tijdperk was immers voor Hoegaarden de gouden eeuw, vooral voor de bierbrouwers,” aldus Frans Huon bij aanvang van het project. De contacten oor de verzustering werden gelegd door wijlen ere-ambassadeur Puttevils, die nog altijd een woning in Altmünster had, en van 1967 tot 1972 Belgisch Ambassadeur was in Wenen. Hij wilde zo een band scheppen tussen zijn geboortedorp en zijn adoptiedorp Altmünster, zijn buitenverblijf.

In september 1994 ondertekenden de burgemeesters Jozef Treml van Altmünster en Frans Huon van Hoegaarden, de officiële verzusteringsoorkonde. Eerder had eenzelfde plechtigheid plaatsgevonden in Altmünster. Veel succes had de verzustering evenwel niet door de grote afstand, en een geplande busreis in 1999 moest wegens gebrek aan inschrijvingen, afgelast worden. Een mini-delegatie kwam in de plaats. Toch waren er jaarlijks verder contacten. De Hoegaardiers gingen naar de Markfeste en die van Altmünster kwamen naar de passiespelen. Bij de begrafenis van burgemeester Frans Huon in 2008 was er voor het laatst een delegatie van Altmünster in Hoegaarden. De verzustering is daarna een stille dood gestorven.