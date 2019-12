Versnipperpark vervangt containerpark Christian Hennuy

18 december 2019

16u07 4 Hoegaarden Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners van Hoegaarden niet meer terecht op het recyclagepark aan de Stationsstraat in Hoegaarden. Ze kunnen wel hun afval naar 11 DifTar-gewichtsparken van EcoWerf brengen. Het recyclagepark in Tienen is het dichtstbijzijnde. Op de plaats van het huidige containerpark in Hoegaarden zou een versnipperpark komen.

De gewichtsparken zijn uitgerust met Diftar-weegbruggen. Je betaalt er op basis van het gewicht van je afval. De gratis beurten zijn niet meer van toepassing, omdat er geen toegangsrecht meer te betalen is, waardoor de toegang altijd gratis is. Volgens de gemeente gaat 1/3 van de Hoegaardiers nu al naar het containerpark van Tienen.

Het containerpark in Hoegaarden zal pas vanaf 30 juni volgend jaar vrij zijn. De gemeente zal er wel materiaal kunnen recupereren, zoals o.a. de afsluiting, lichtpalen, betonklinkers …. Voor dit containerpark zal een Ruimtelijk Uitvoeringsplan moeten gemaakt worden en dat kan een tweetal jaar duren. Ondertussen komt er een versnipperpark op die ruimte. “We gaan daar het hout uit de holle wegen sorteren in drie fracties. Aan de Polder is daarvoor te weinig ruimte. Dus gaan we dit samen met Interleuven en andere gemeenten doen aan het oude containerpark. De houtsnippers worden achteraf gerecupereerd en kunnen o.a. naar het Vinne gevoerd worden”, aldus de burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

En, raar maar waar, Ecowerf sluit het containerpark, maar de gemeente moet toch nog het afschrijfbedrag van 14.601 euro betalen aan Ecowerf. Ecowerf zal voor de overdracht nog wel een bodemonderzoek laten uitvoeren.