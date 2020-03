Verscherpte maatregelen, maar normale productie in brouwerij Christian Hennuy

23 maart 2020

11u46 0 Hoegaarden Na de bekendmaking van een coronageval in de brouwerij Hoegaarden vorige vrijdag, laaiden de gemoederen op, want de personeelsleden wilden toen een sluiting. De directie gaf niet toe en ondertussen zijn de maatregelen in de brouwerij verscherpt en draait de productie normaal.

“Vorige vrijdag is wel de namiddagploeg in Altenaken stopgezet, wegens te weinig mensen. Een aantal mensen heeft zich ziek gemeld, maar er is nog voldoende personeel om alles normaal te laten draaien. Er zijn voorlopig geen nieuwe gevallen van corona gemeld en iedereen houdt zich strikt aan de verscherpte regels”.

“Bij iedereen die nu binnenkomt in de brouwerij, op de drie sites, de Kluis, de Gete en Altenaken, wordt de temperatuur gemeten. Er zijn overal ontsmettende doekjes en iedereen bewaart zoveel mogelijk afstand. Het aantal personen per lokaal is trouwens beperkt. De productie loopt normaal, want alles wordt gestockeerd tegen dat het normale leven hervat, en uiteraard ook voor de export”, klinkt het bij de vakbonden.