Vers Geperst in het kasteel van Meldert Christian Hennuy

08 oktober 2020

10u46 0 Hoegaarden Op zaterdag 10 oktober vanaf 10 uur organiseert Davidsfonds Hoegaarden ‘Vers Geperst’ in het Sint-Janscollege, aan de Waversesteenweg 1 in Meldert.

In de groene omgeving met het pas gerestaureerde kasteel kan men in de boeken, cd’s en dvd’s komen snuisteren. Dit bij een gratis koffie en stuk taart. Davidsfonds stelt er ook het jaarprogramma voor. Je kunt ook boeken online bestellen. Door de aankoop van boeken kan men voordelig naar concerten, cultuurhuizen, cursussen, of reizen.

Het boek over de recente restauratie van het kasteel van Meldert en de geschiedenis van de vestiging en haar adellijke inwoners is er ook te verkrijgen. Het is een mooi geïllustreerde boek te koop voor 20 euro voor een project in Congo.

Wie zijn lidmaatschap vernieuwt of lid wordt krijgt nog een gratis boek en neemt deel aan een loting met vele prijzen: Davidsfonds Hoegaarden rekening: BE65 0682 1602 5996. Uiteraard gebeurt alles coronaproof, zijn momdmaskers verplicht en moet men zich registreren door een mail te sturen naar hoegaarden@davidsfonds.net of via deze link