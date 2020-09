Vergunning voor appartementen aan de Gasthuisstraat



Christian Hennuy

24 september 2020

11u32 1 Hoegaarden Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van 20 appartementen in de Gasthuisstraat goedgekeurd.

De Brugse firma Novus Construct had een aanvraag ingediend voor de bouw van 20 appartementen in de Gasthuisstraat, maar een groep inwoners voerde hier echter actie tegen onder de naam Landelijk Hoegaarden. Ze doopten hun actie ‘Flatgaarden’, waarmee ze de bouw van appartementen in Hoegaarden wilden tegenhouden. Er werd een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend.

“De omgevingsvergunning is goedgekeurd, maar we stelden toch enkele voorwaarden. De ingediende bezwaren werden weerlegd, ofwel omdat ze niet klopten volgens het structuurplan ofwel omdat ze ongegrond waren. Zo werd er in de bezwaren gesteld dat binnenin het gebouw auto’s achter elkaar moesten parkeren in de garage, maar dat is interne organisatie en dat heeft niets met de omgeving te maken”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers.

Beroep tegen deze omgevingsvergunning kan ingediend worden bij de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant.