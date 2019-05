Verborgen en verdwenen kunstwerken van Freman Christian Hennuy

24 mei 2019

Op 27 april van dit jaar overleed Freddy Mannaerts (73j). Hij was niet alleen 42 jaar politiek mandataris in Hoegaarden, maar ook kunstenaar, onder de naam Freman. Freddy maakte heel wat schilderijen, pen- en potloodtekeningen, kunstkalenders, affiches, en illustraties voor wandelgidsen. Een groot deel van zijn werk, namelijk zijn muurschilderingen zijn niet meer bereikbaar voor het publiek en dreigen verloren te gaan.

Zo ging al een eerste fresco van Freman in museum ’t Nieuwhuys verloren. In 1975 werd het 10-jarig bestaan van het museum gevierd en kunstenaar Freman maakte in de gang van het museum een prachtige fresco waarop alle gebouwen van de gemeente voorkwamen, evenals die van de gehuchten. Achteraf bij latere verbouwingen van het Nieuwhuys verdween dit kunstwerk.

Maar zijn grootste creaties maakte Freddy in de ontvangstzaal van de brouwerij de Kluis, in de oude toren van Hougardia, de likeur- en limonadefabriek die Pierre Celis gekocht had om er zijn brouwerij uit te bouwen. Vooraleer Pierre Celis het Kouterhof kocht, einde jaren ’80, was deze ontvangstzaal het kloppend hart van de brouwerijbezoeken. Pierre Celis had in de ontvangstzaal van brouwerij ‘de Kluis’ al heel wat mensen van buiten Hoegaarden ontvangen in het begin van de jaren ’80. Nu wilde hij ook de Hoegaardiers daarheen lokken. In die zaal, werd een merkwaardige permanente tentoonstelling opgesteld, van de hand van twee verwanten, namelijk Freddy en Hubert Mannaerts, bekend onder de artiestennamen Freman en UBRT. UBRT maakte een verplaatsbare olieverftekening die een humoristisch en ironisch panorama van Hoegaarden bracht. Freman maakte 10 olieverftekeningen in sepia kleur, rechtstreeks op de muur, met typisch Hoegaardse zichten, of items die een verband hebben met de brouwerij. Ze hadden een gemiddelde afmeting van 1,55 op 1,40 meter. Toen de oude ontvangstzaal vervangen werd - hij deed in die functie dienst van 1979 tot 1986 - door het Kouterhof, werd deze ruimte gedegradeerd tot kantoorruimte en verdwenen de muurschilderingen achter kasten.

In 2005 besliste InBev om de activiteiten in Hoegaarden te stoppen en de brouwerij over te brengen naar Jupille. Begin januari 2006 ging Freman afscheid nemen van zijn schilderijen, want het gebouw dreigde te verdwijnen. Een typische Hoegaardse bierdrinker, een reconstructie van een oude brouwerij, de Doelstraat, een Hoegaardse bierstoop met potten, de kapel van Rommersom, het Gemeenteplein, de kerk van Outgaarden, de kerk van Meldert, en een beeld uit de oude brouwerij Celis, moesten verdwijnen. Freman kon op dat ogenblik nog niet weten dat InBev in 2007 op de beslissing terug zou komen en dat de tekeningen in de Hougardia-toren toch bewaard zouden blijven. Er werden wel foto’s van gemaakt die Freman nog tentoon stelde in 2006 bij zijn expositie in de Gazet van Hoegaarden. De muurschilderingen zijn er nog altijd, maar uiteraard niet meer in optimale toestand. Freman had gedacht nog naar de brouwerij terug te keren om retouches uit te voeren, maar dat is er nooit van gekomen. “Die schilderijen zijn er nog altijd. Wij genieten er nog elke dag van”, aldus huidig brouwerijdirecteur Karen Rombaut.