Verantwoordelijken lenteschoonmaak verdelen grondgebied Christian Hennuy

19 februari 2020

08u34 0 Hoegaarden Op zaterdag 28 maart wordt er in Hoegaarden een grote zwerfvuilactie georganiseerd, tijdens de week van de grote lenteschoonmaak. De verantwoordelijken kwamen hiervoor samen in het gemeentehuis om de concrete plannen te bespreken.

“We vertrekken op 28 maart aan de Polder in de Kloosterstraat, om 10 uur, maar we komen al samen vanaf 9.30 uur. De deelnemers van de deelgemeenten komen op hetzelfde tijdstip samen respectievelijk aan de kerken van Meldert, Outgaarden en Hoxem. We hebben al verantwoordelijken per deelgemeente, maar we mikken eveneens op de inbreng van anderen. We gaan eerst zien wat de verenigingen, de scholen, de brouwerij en de jagers voor hun rekening nemen. We rekenen op de afgevaardigden van de verenigingen om hun leden te mobiliseren.”, aldus schepen voor Leefmilieu Marleen Lefevre.

“Om 12 uur komt iedereen naar de Polder, ook de mensen van de deelgemeenten. Daar krijgt iedere deelnemer een broodjesmaaltijd en wordt bekeken hoeveel zwerfvuil werd bijeengeharkt.”

“In Hoegaarden blijft het niet om een eenmalige actie, want het hele jaar door zijn zwerfvuilpeters – en meters actief. Op dit ogenblik hebben we er wel 43 die tijdens hun wandelingen zwerfvuil oprapen. En ze zijn niet eens allen aangemeld. Vooral rond Hoxem hebben we een zeer sterke groep”, besluit de schepen.

Wie graag wil meewerken op 28 maart kan dit melden aan An van Ende, an.vanende@ocmwhoegaarden.be, 016/ 80.87.83.