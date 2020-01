Veilig vervoer op oudejaarsnacht Christian Hennuy

11 januari 2020

11u48 0 Hoegaarden Voor zover het gemeentebestuur weet, zijn er geen meldingen geweest van Hoegaardiers die betrokken waren bij verkeersongevallen tijdens oudejaarsnacht. Vele inwoners hebben thuis gefeest of bij buren. Sommige feestzalen legden ook een eigen shuttledienst in. Ook de gemeente had een eigen vervoerdienst. N-VA-raadslid Liselore Fuchs wil hier bijkomende uitleg over.

Voor de eerste keer heeft gemeente Hoegaarden een eigen vervoerdienst georganiseerd voor haar inwoners. Het was vooral de bedoeling dat de jeugd veilig terug in Hoegaarden zou geraken na een nachtje feesten.

Het was een privé taxibedrijf dat voor de uitvoering zorgde. Het bedrijf heeft de cijfers bezorgd. Twintig Hoegaardiers, vooral jongeren, werden vervoerd door deze vervoerdienst. Zowel tussen de deelgemeenten als van en naar Tienen. Het schepencollege zal deze vervoersdienst nu evalueren en waar nodig verder optimaliseren voor de volgende eindejaarsnacht.

N-VA-oppositieraadslid Liselore Fuchs wil hierover bijkomende uitleg op de raadszitting van dinsdag 14 januari. “Het schepencollege besliste om op oudejaar niet meer in zee te gaan met de VZW J.A.T. Event Drivers, maar met enkele taxibedrijven uit het Tiense. De gemeente betaalde 850 euro voor twee shuttlebusjes die een vast traject reden. We lezen nu dat deze twee busjes 20 personen vervoerd hebben. Het gaat dus over 42,5 per persoon”, aldus het raadslid.