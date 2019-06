Veel volk voor Meldert kermis Christian Hennuy

09 juni 2019

17u02 0

Ondanks de stevige regenval op zaterdagnamiddag was er veel volk voor de openlucht optredens op zaterdagavond. En zondagmorgen konden meer dan 250 mensen aanschuiven aan de langste ontbijttafel aan de hoek van de Sint-Ermelindisstraat. Nog op zondag konden in de voormiddag mensen samen met Gaston Roelants een natuurwandeling maken, terwijl er een massa volk kwam voor de rommelmarkt. In de namiddag was er eerst een Kidsrun. Daarna werd de Gaston Roelants Run in gang geschoten door de voormalige Olympische kampioen. Wel 300 lopers namen eraan deel. Op Pinkstermaandag volgde nog de Sint-Ermelindisprocessie.