Veel belangstelling voor de sociale toekomst van Europa Christian Hennuy

20 februari 2020

15u17 0 Hoegaarden In het Paenhuys in Hoegaarden organiseerde het ACV onder grote belangstelling een voordracht “Welke sociale toekomst voor Europa?”. Gastsprekers waren Cindy Franssen en dorpsgenoot Luc Triangle.

Luc Triangle is secretaris-generaal van de Europese vakbondsfederatie industrie. Hij woont in Meldert aan de Begijnenblokstraat, en was één van de gastsprekers van de avond, samen met Europees Parlementslid Cindy Franssen van CD&V. “Waar we nu al hard aan werken, is het wegwerken van de grote ongelijkheden in de statuten, lonen en arbeidsvoorwaarden tussen werknemers in Europa. Bij ons in West-Europa liggen de lonen bijvoorbeeld gevoelig hoger dan in meer oostelijke regio’s. We ijveren enorm tegen de sociale dumping die dit tot gevolg heeft. En we beroepen ons hiervoor zeker op de Europese sociale pijler,” aldus Luc Triangle.