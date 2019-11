VBS Mariadal leeft gezond Christian Hennuy

12 november 2019

15u43 0 Hoegaarden Van 12 november tot 26 november staat in de Vrije Basisschool Mariadal in Hoegaarden gezondheid centraal. Tijdens deze twee weken staan er tal van activiteiten gepland om de leerlingen bewust te maken van gezondheid en ze te stimuleren om gezond te leven.

Het project wordt ingekleed door een toneeltje waarin Vitamike, een gezond ruimtewezen, onderweg is naar huis: de groene planeet. Onderweg ondervindt hij problemen met zijn raket en hij roept de kinderen op om hem te helpen. De leerlingen kunnen hem helpen door verschillende gezonde activiteiten te voltooien en door voldoende te bewegen. Deze beweegkilometers zal Vitamike nodig hebben om terug op zijn planeet te geraken. Kunnen de leerlingen van VBS Mariadal voldoende helpen om Vitamike terug thuis te brengen? Dat zal pas duidelijk worden op de afsluitende apotheose op woensdag 27 november.

De gezonde activiteiten die aan bod komen gedurende deze projectweken zijn erg uiteenlopend: lessen en activiteiten in elke klas in het teken van een bepaald aspect, een bezoek van de tandarts in de kleuterschool, een uiteenzetting van een voedingsdeskundige in de lagere school, een bezoek aan het rusthuis en aan het ziekenhuis.

Elke voormiddag zal starten met ochtendgym. Op woensdag 20 november vindt een gezond ontbijt plaats voor alle kinderen. Op vrijdag 22 november wordt in de namiddag een echte urban run georganiseerd doorheen de gebouwen en het domein van Mariadal.