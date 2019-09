Vandalisme op begraafplaats Christian Hennuy

25 september 2019

18u03 3

De gemeente Hoegaarden heeft vastgesteld dat er in de nacht van dinsdag op woensdag vandalisme plaatsvond op de begraafplaats van Outgaarden. De grafstenen werden gelukkig niet beschadigd, maar wel werden zowat alle bloemstukken, vazen en andere ornamenten vernield of verplaatst.

De politiediensten deden de nodige vaststellingen. Nadien zullen de voorwerpen door de gemeentelijke technische dienst op de begraafplaats samengebracht worden. Personen die nuttige informatie hebben i.v.m. deze feiten kunnen best zo spoedig mogelijk contact nemen met de lokale politie. Ook de benadeelde personen wordt gevraagd om de lokale politie te contacteren. Info: hoofdinspecteur Pascal Ausloos, 016/76.87. 93 – pascal.ausloos@police.belgium.eu of inspecteur Geert Claes, 016/76. 87. 92.

Het wijkkantoor Hoegaarden is open van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 12uur en dinsdagavond van 16 tot 19.30 uur. Het politiehoofdkantoor in Tienen is 24 uur op 24 open. Info: 016/80.5 8.05.