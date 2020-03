Vanaf 2 april kan je boeken van bibliotheek bestellen Christian Hennuy

31 maart 2020

10u13 0 Hoegaarden Vanaf donderdag 2 april biedt de Hoegaardse bibliotheek haar gebruikers een systeem van bestelling en afhaling aan.

Ontleners mailen hun keuze, met maximaal vijf materialen per lezerskaart, door naar bibliotheek@gemhoegaarden.be. Vanaf het moment dat de bestelling klaar ligt, krijgt de aanvrager een e-mail met een uitnodiging om de materialen te komen halen. Indien het tijdstip niet schikt, wordt een alternatief afhaalmoment overeengekomen. Leners zonder computer of mail kunnen telefonisch contact opnemen met het bibteam via 016/76.87.77. Voor hen wordt een oplossing op maat aangeboden.

Boeken in quarantaine

Enkel mensen met een lezerspas van bib Hoegaarden kunnen iets aanvragen en maximaal een keer per week. Tijdens de afhaalmomenten mogen enkel mensen die materialen afhalen hun eerder ontleende materialen ook terugbrengen. Daarvoor zullen in de hal van de bibliotheek kisten staan. De materialen zullen pas behandeld worden na één week in quarantaine. Tot dan blijven ze dus op de lenerskaart staan.

Omwille van de veiligheid van de bibliotheekmedewerkers is het gebruik van de boekensleuf niet meer toegestaan. Wie materialen in leen heeft hoeft zich geen zorgen te maken over uitleentermijnen. Alle materialen zullen tijdens de coronamaatregelen automatisch verlengd worden.