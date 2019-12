Van ‘A Winter’s Night’ tot ‘Femmes Fatales’ Christian Hennuy

28 december 2019

23u51 0 Hoegaarden Het harmonieorkest Feniks Hoegaarden bracht in de Sint-Gorgoniuskerk het concert ‘A Winter’s Night’ met muziek die warmte moest brengen in deze donkere dagen. Het werd een mix van meeslepende melodieën met uiteraard ook kerstliederen.

Veel volk dit jaar in de Sint-Gorgoniuskerk voor het laatste massa-evenement van het jaar in Hoegaarden. Jeroen Bavin leidde het orkest en Nicky Machiels presenteerde. Op het programma stonden aangrijpende nummers en ook bekendere composities als de Annen-Polka van Johan Strauss, Moon River en Heal the World van Michael Jackson. Het geheel werd afgesloten met kerstnummers.

Er werd meteen aandacht gevraagd voor het volgende grote concert van Feniks op zaterdag 28 maart in de sporthal van Hoegaarden. Het thema dit jaar wordt ‘Femmes Fatales’. Het concert draait rond de muziek van sterke vrouwen in de muziek, in films, in composities. Het concert vindt dit jaar later plaats, einde maart, ook al om meer repetitieruimte te laten tussen de twee grote Feniks concerten.

Info: www.fenikshoegaarden.be