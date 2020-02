Vakwerkpyloon aan voetbalveld komt er na de winter Christian Hennuy

21 februari 2020

09u09 0 Hoegaarden Het College van Hoegaarden gaf gunstig advies aan de aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe vakwerkpyloon met een hoogte van 33 meter, op het terrein aan de Meerstraat, naast het voetbalveld van Racing Meldert. Alle vergunningen zijn er en de pyloon wordt na de winter opgericht.

Het gaat om een vakwerkpyloon met een hoogte van 33 meter voor het aanbrengen van antennes voor mobiele telecommunicatie met bijhorende infrastructuur en het gieten van een fundering. Het betreft technische installaties van Telenet, Orange, het plaatsen van een omheining, het aanleggen van ondergrondse kabels en het plaatsen van terreinverlichting op de pyloon.

Geen hinder voor gezondheid

Het Openbaar Onderzoek vond einde vorig jaar plaats en er werden drie bezwaren ingediend, die door het College ongegrond werden verklaard. De bezwaarindieners waren bezorgd voor het mogelijk stralingsgevaar in een woonzone en nabij een voetbalterrein waar kinderen voetballen. Er werd gevraagd of er voldoende onderzoek is verricht naar het effect van een zendmast op de gezondheid van omwonenden, en meer bepaald kinderen. ‘De zendantennes die op de pyloon zullen geplaatst worden beschikken over de nodige conformiteitsattesten. Deze attesten waarborgen dat aan de vooropgestelde stralingsnormen opgenomen in Vlarem II wordt voldaan en dat er geen aanwijzing is voor het bestaan van een risico op gezondheidshinder’, aldus de motivatie van het College.

Niet mogelijk aan kerkhof

In een bezwaar werd gevraagd een alternatieve locatie aan het kerkhof in Meldert te onderzoeken, maar ook dat ging niet door ook al uit ruimtelijk standpunt. ‘Ter hoogte van het kerkhof van Meldert is het landschap zeer open en de visuele impact van het zetten van een pyloon veel groter dan aan de voetbalterreinen’, aldus de argumentatie van het College.

“Men heeft de locatie gezocht waar de mast het meeste effect heeft. Er staat al een zendapparatuur op de kerk van Meldert, deze is bedoeld voor een ander deel van Meldert. Deze nieuwe apparatuur is bedoeld voor verbeterde signalen in de vallei van Meldert en daarvoor is het voetbalveld als meest geschikte locatie bevonden”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V)