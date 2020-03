Vader van twee leerlingen van de GBS Hoegaarden test positief op corona Vanessa Dekeyzer

05 maart 2020

18u21 70 Hoegaarden In Hoegaarden is een man, een vader van twee kinderen die school lopen in de Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden positief getest op het coronavirus. Het gezin, de vader, de moeder en de twee kinderen, zijn nu in quarantaine bij hun thuis geplaatst. Morgen worden alle leerlingen in de school opgevolgd, zeker in de twee betrokken klassen.

“Het gezin waar het over gaat, was op skivakantie geweest in Noord-Italië en verbleef in een hotel waar intussen ook twintig andere gasten positief getest zijn op corona”, weet schepen van Onderwijs Hans Decoster (CD&V). “De vader na thuiskomst onwel geworden en intussen ook positief getest.”

Feit is dat de kinderen van de man al de hele week op school zitten, eentje in het tweede en eentje in het derde leerjaar. Er is dan ook veel ongerustheid bij de ouders. “Op de twee kinderen is deze namiddag een screening gedaan in het ziekenhuis, maar het resultaat daarvan is ons nog niet bekend. Ik denk dat we niet meteen moeten panikeren. In de klas van de leerling in het Atheneum van Tienen werden alle andere leerlingen wel getest en het resultaat daarvan was over de hele lijn negatief. Ook een sluiting van de school dringt zich momenteel niet op. Daarin volgen we de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die momenteel ook een contactonderzoek voert.”

De kinderen worden vrijdag van nabij opgevolgd. Zo zal hun temperatuur twee maal per dag afgenomen worden. “Vanuit de school is er vanavond ookeen brief met alle info naar de ouders vertrokken. En morgenvroeg sta ik vanaf 7.45 uur paraat aan de school voor ouders die vragen hebben”, besluit schepen Decoster.