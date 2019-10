UNESCO- label voor Geosite Christian Hennuy

04 oktober 2019

De jongste tijd kwam de Geosite op de Goudberg in Hoegaarden vooral negatief in het nieuws door het stelen van de picknickbanken. Maar nu iets positiefs: in het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente wordt een Unesco-erkenning aangevraagd als ‘global geopark’.

De gemeente voorziet nog andere bijzondere initiatieven rond erfgoed en natuur. Zo wordt ingezet op ‘bierdorp’ Hoegaarden, met vooral aandacht voor beleving. Een bierfestival lijkt in de maak. Er gaat ook aandacht naar de Romeinse overblijfselen in Meldert, met het project ‘Romeinse vloer’ die in het gemeentehuis zal tentoon gesteld worden. Verder wordt nog gewerkt aan het project ‘groene speelkansen’ met een speelbos, rond de jaarlijkse processies en ook aan de kapellekensbaan, een project rond de Hoegaardse kapellen.

De aanvraag van een Unesco-label voor de Geosite springt in het oog. De Geosite, te bereiken langs de Reugelstraat, bevat de versteende overblijfselen van een voorhistorisch tropisch moerasbos. De zee kwam tot hier meer dan vijftig miljoen jaar geleden De bomen fossiliseerden toen het woud afgesneden werd van de aanvoer van fris water. De eerste versteende bomen werden blootgelegd bij de aanleg van de autosnelweg E40, in 1970. Het was wachten tot 2003 vooraleer de Geosite “Goudberg” officieel geopend werd, waarbij bomen van 55 miljoen jaren oud, in een soort geologisch amfitheater te bezichtigen zijn. Een heel bos van versteende bomen vinden, zoals in Hoegaarden is uniek. Er zijn wel 60 bomen uitgegraven, maar slechts 7 bleven in het geopark.