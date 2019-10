Uitverkoop patrimonium en sluiting containerpark op raadszitting Christian Hennuy

04 oktober 2019

10u20 0

Het belooft een spannende gemeenteraadszitting te worden op dinsdag 8 oktober om 20 uur. De voorbije participatievergadering voor het meerjarenplan 2020 – 2025 heeft heel wat plannen bekend gemaakt, en de oppositie wil hier blijkbaar al heftig op reageren. De uitverkoop van het gemeentelijk patrimonium en de sluiting van het containerpark komen zeker op de agenda.

N-VA-oppositieraadslid Philip Collaers stelt dinsdag vragen over het patrimonium en het verenigingsleven in Outgaarden. Hij vraagt uitleg over de verkoop van de gronden aan het voetbalterrein, en het uitblijven van activiteiten op deze site. Verder heeft hij vragen over de verkoop van de pastorie in Outgaarden die vast zit aan de kerk en de toekomst van de kerk. Hij vreest dat het verenigingsleven in Outgaarden een nekschot heeft gekregen door het wegvallen van alle gemeenschapszalen.

Collaers heeft ook vragen bij de uitverkoop van Hoegaarden op tweedehands.be: pastorie Outgaarden, kapittelhuis, gronden Outgaarden, pastorie Hoegaarden. Waarom al deze mogelijke verkopen?

Sp.a-raadslid Luc Buccauw heeft dan weer vragen over de sluiting van het containerpark. Hij komt ook terug op de verkoop van de gronden in Outgaarden. Herwig Princen van Gewoon Wit vraagt tenslotte hoe het College exact de inplanting van windmolens op Hoegaards grondgebied heeft geadviseerd.