Uitbreiding school tegen september 2021



Christian Hennuy

13 september 2019

09u52 0

De Gemeentelijke Basisschool (GBS) breidt uit aan de Polder in de Kloosterstraat in Hoegaarden, in de voormalige confectiefabriek Bogaerts. Er werd een ontwerpdossier opgesteld en de gemeenteraad keurde nu de organisatie van een open aanbesteding goed. De kosten worden geraamd op 1.014.314, 57 euro, BTW inbegrepen. De subsidiëring hiervan door Agion bedraagt 553.000 euro. Wachten op een aannemer dus.

“Het is hopeloos om dit nog in orde te krijgen voor 1 september 2020. Maar op 1 september 2021 zou het moeten lukken. Tegen dan zou ook het vierde leerjaar van de lagere school, van de centrumschool in de Doelstraat, naar de Polder verhuizen. Sinds september 2013 zijn de leerlingen van de derde graad al in de Polder ondergebracht”, zegt schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V). “Het huidige schoolgebouw aan de Polder, vroeger OCMW, blijft behouden zoals het is. Daarachter wordt de school vergroot, o.a. met een bijkomende speelplaats, waarvan een stuk overdekt, twee grote leslokalen en een aantal kleinere lokalen. Er moeten in totaal 6 klassen van 24 leerlingen in de Polder gehuisvest worden, zo’n 150 leerlingen. De cafetaria wordt niet vergroot, desnoods zal gegeten worden in twee shiften.”

Op dit ogenblik zijn er 455 leerlingen in de GBS, waarvan 100 in de Polder en 60 kleuters in Outgaarden. “Volgens de prognoses van de demografische gegevens komt er groei in de toekomst, vandaar de nieuwe ruimte die we creëren. Maar volgend jaar is er een dipje. Zo weten we nu al dat iedereen die zich komend jaar aanmeldt ook zal ingeschreven worden. We hebben besloten dit jaar in de GBS geen capaciteitsbegrenzing in te voeren”, besluit Decoster.