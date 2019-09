Twintig zorgappartementen op Lorierssite krijgen naam van Pierre Celis Christian Hennuy

31 augustus 2019

In de voormalige brouwerij Loriers, gesloten in 1972, lopen momenteel heel wat woonprojecten. Voor al die projecten werden namen gekozen die verband houden met bier. Voor 20 zorgwoningen wordt nu de naam Pierre Celishof gekozen. De naam van de Hoegaardse meesterbrouwer, overleden in 2011, mocht inderdaad niet ontbreken.

De Bottelarij, de Toren Loriers of residentie Brasserie Loriers, de Roerstok en de Das-residentie werden al gerealiseerd, en nu loopt er nog het project voor 40 assistentiewoningen ‘De Brouwketel’. Twintig van die woningen worden zorgwoningen. Voor die NAH-appartementen werd de naam Pierre Celishof gekozen. De sociale woningmaatschappij SWAL plant nog een uitbreiding aan Residentie DAS, namelijk een groepswoningbouw met zeventien sociale woningen aan de noordkant van de Brouwerij Lorierssite.

De Bottelarij, Brasserie Loriers, de Roerstok en Das verwijzen naar het Hoegaardse brouwverleden. ‘Das’ was een legendarisch bier van de brouwerij Loriers. Toenmalig meesterbrouwer Marcel Thomas ging daarvoor speciaal in Engeland de juiste hop halen. Het was een amberkleurig bier dat later nog door InBev werd overgenomen, maar nooit het succes van het Das-bier van Loriers kon evenaren. Marcel Thomas stond Pierre Celis nog bij toen die zijn Hoegaarden brouwerij opstartte. En nu doet dus ook de naam Pierre Celis, vader van het Hoegaards bier, zijn intrede op de site Loriers.