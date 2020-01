Tweeluiken en triptieken op Palmzondagtentoonstelling Christian Hennuy

21 januari 2020

11u07 0 Hoegaarden Elk jaar bij gelegenheid van Palmzondag tonen de Hoegaardse kunstenaars hun nieuwste creaties tijdens een tentoonstelling in de Grand Cruzaal van het gemeentehuis. Dat is dit jaar niet anders op 3, 4 en 5 april. Dit jaar wordt geopteerd voor tweeluiken en drieluiken.

De gemeente Hoegaarden organiseert deze tentoonstelling in samenwerking met het Davidsfonds. Jean-Pierre Dendooven, ondervoorzitter van de cultuurraad is de drijvende kracht: “Nu al voor het derde jaar op rij hebben we eenheid willen brengen in de formaten van de werken. Soms is er een opgelegd thema, nu hebben we samen met de kunstenaars geopteerd voor triptieken en tweeluiken, maar steeds met dezelfde afmeting. We kiezen ook voor 3D doeken, 4 cm dik”.

“De doeken hebben steeds een hoogte van 80 cm, maar de kunstenaars kunnen kiezen voor een tweeluik van tweemaal 60 cm breed, of een drieluik van driemaal 40 cm breed. We opteerden voor beide mogelijkheden om meer afwisseling te brengen. Het onderwerp van deze doeken is vrij, maar het werk moet wel doorlopen op de twee of drie schilderijen van het veelluik. Er zal steeds 5 cm blijven tussen de verschillende doeken”.

“Op dit ogenblik hebben al 12 kunstenaars gereageerd die deelnemen aan de tentoonstelling, waarvan vijf met triptieken en zeven met tweeluiken. Ook aquarellisten en fotografen doen mee. We beginnen er op tijd mee om alle werken te kunnen plaatsen, en we moeten ook zorgen voor een betere verlichting”, aldus Jean-Pierre Dendooven.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich nog melden. De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 3 april, en de tentoonstelling zelf loopt op zaterdag 4 en zondag 5 april.