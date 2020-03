Twee mannen die gewond raken in vechtpartij om drugs voor correctionele rechtbank Kristien Bollen

02 maart 2020

12u16 5

Een dispuut over drugs tussen twee mannen draaide zaterdag uit in een vechtpartij. Om 17 uur ging een 31-jarige man uit Hoegaarden langs in het appartement van een 27-jarige in Sint-Maartensdal in Leuven. Hij zou er naar verluidt drugs hebben willen kopen. De 27-jarige zou gezegd hebben dat hij geen drugs had waarop een vechtpartij ontstond. De man uit Hoegaarden zou de twintiger bedreigd hebben met een mes. De man uit Hoegaarden zou tijdens de schermutseling gevallen zijn en zou dan zelf hebben uitgehaald met een schaar in het been van de twintiger. De twintiger sloeg een fles stuk op het hoofd van de 31-jarige toen die uit het appartement wou vluchten.

Tijdens het gevecht sneuvelde ook de toegangsdeur van het appartementsgebouw. De politie arresteerde de twee vechtersbazen. Zij werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket paste snelrecht toe en dagvaardde beide mannen onmiddellijk. Ze zullen zich begin april moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank op verdenking van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, gebruik van een voorwerp als wapen en het toebrengen van vernielingen.