Tim Rimanque stopt als uitbater van café Brem Christian Hennuy

30 januari 2020

14u02 0

Aan het einde van de maand februari stopt Tim Rimanque als uitbater van café Brem, het authentieke bruine café in de Stoopkensstraat. Tim Rimanque wil er nog niet veel over kwijt. Wel is het zo dat ook het pand verkocht wordt en dat er wordt gezocht naar een overnemer voor dit historische café dat nog steeds de naam ‘Brem’ draagt, genoemd naar Bare Brem.

“Ik heb besloten een andere weg in te slaan en zou graag de eer aan mezelf houden om iedereen in te lichten dat februari de laatste maand zal zijn dat ik het café zal uitbaten. Als er vragen zijn mogen deze gerust aan mij gesteld worden, dus ik zou het zeer op prijs stellen dat er geen speculaties komen waardoor een mug een olifant wordt. Het was een zeer leuke ervaring waarvan ik genoten heb en welke ik nooit zal vergeten”, aldus Tim Rimanque die meer dan een decennium cafébaas was. Tim is ook gekend van organisaties als Bremrock en het schlagerfestival bij Brem.

Café Brem heeft een hele geschiedenis. Op het kadaster wordt in 1933 de verkoop geregistreerd door landbouwer Adolphe Virgile Vanhagendoren aan handelaar Lambert Michiels-Smets. De benaming Café Brem verwijst naar vernoemde eigenaar, Lambert Michiels, die bremstruiken sneed om er bezems van te maken. ‘Bare Brem’ werd al snel zijn bijnaam. Toen hij het clublokaal van voetbalclub Sporting Hoegaarden opende, doopte hij het ‘Sporting bij Brem’. Bare Brem startte in 1934 met het café en hield het 28 jaar open, daarna namen Emile Michiels en Hilda Alen het over gedurende 24 jaar. Sinds 1989 deden Robert Michiels en Sonia Blocquiau het café, geholpen door moeder Hilda, tot in 2005 Patrick Ladangh het voor een paar jaren overnam. Daarna nam Tim Rimanque de fakkel over. Het authentieke bruine karakter van de kroeg bleef steeds bewaard, evenals de naam ‘Brem’.