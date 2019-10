Tiental mensen springen uit vrachtwagen en slaan op de vlucht Kristien Bollen

24 oktober 2019

12u34 10 Hoegaarden Op het bedrijventerrein in de Bleyveldstraat in Hoegaarden zijn deze ochtend enkele mensen uit een vrachtwagen gesprongen en zijn op de vlucht geslagen. Vermoedelijk gaat het om vluchtelingen. Vanwaar deze mensen komen en hoe ze juist in Hoegaarden terechtkwamen is nog onduidelijk, net als de identiteit van de personen.

Een vrachtwagen ging rond 8.30 uur goederen afladen aan een bedrijf. Toen de chauffeur de laadruimte opende, kwamen negen à tien mensen uit de vrachtwagen gesprongen en sloegen vervolgens op de vlucht. Enkelen van hen liepen in de richting van de snelweg. Ze waren duidelijk warm aangekleed en enkel in het bezit van een tas of rugzak. Enkele getuigen van dit voorval alarmeerden de politie. Bij aankomst was er geen spoor meer van de mensen die uit de vrachtwagen gesprongen waren.

De politie is momenteel volop bezig met het onderzoek. Getuigen werden gehoord, net als de chauffeur van de vrachtwagen. Onderzoek moet uitmaken of het al dan niet om mensenhandel gaat en of de chauffeur of transportfirma bij deze zaak betrokken is.