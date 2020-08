Tien jaar geleden werd Will Tura gevierd voor zijn 70ste verjaardag op Voices Hoegaarden Christian Hennuy

02 augustus 2020

20u11 0 Hoegaarden In 2010 was er op het Hoegaardse Gemeenteplein nog het muziekfestival ‘Voices’, een festival dat in 2011 zijn laatste editie kende. Het hoogtepunt was er wel in 2010 met een optreden van Will Tura en de viering van zijn 70ste verjaardag.

Will Tura deed Voices swingen. Naar schatting een 1300-tal mensen genoten tien jaar geleden op een zaterdagavond in augustus van de vierde editie van Voices . Het podium stond beneden aan het Gemeenteplein en zo werd de natuurlijke helling van het plein gebruikt als amfitheater.

Twee stand-upcomedians wilden in het tweede deel het volk opwarmen. Raf Coppens slaagde daar zeer goed in met zijn muzikale imitaties, maar Gunter Lamoot kon het publiek niet bekoren. Gelukkig zette Will Tura daarna alles in vuur en vlam. Net voor zijn bisnummers werd hij ook nog in de bloemen gezet voor zijn 70ste verjaardag. Op 300 meter van de taalgrens sloot hij af met ‘Omdat ik Vlaming ben’.

In 2011 zag organisator Marc Meersman een verder zetting van het festival niet meer zitten. “Onze groep vrijwilligers is echt te klein geworden om het verder te organiseren. We zijn met vijf gestart, nu blijven we nog met twee over. Het is met pijn in het hart dat ik er een punt achter zet, want het was de bedoeling hiermee Hoegaarden op de kaart te zetten. Het is blijkbaar moeilijk om nog mensen te vinden die voor het plezier iets organiseren, “ aldus zanger Marc Meersman uit Meldert. In de loop der jaren kwamen o.a. Laïs, Johnny Logan, La Esterella, Sandra Kim, Bart Herman en uiteraard Will Tura naar Voices Hoegaarden.