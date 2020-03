Textielcontainers tijdelijk weg

door coronacrisis Christian Hennuy

29 maart 2020

10u49 0 Hoegaarden Zolang de Kringwinkel Hageland gesloten is, is het inzamelen van textiel ook niet meer mogelijk. De textielcontainers die in Hoegaarden, Tienen en omstreken stonden, werden daarom tijdelijk verwijderd.

Het gaat om zeven textielcontainers, die na de coronacrisis zullen worden teruggeplaatst. De Kringwinkel Hageland zamelt lokaal in, hergebruikt, verkoopt lokaal en geeft lokaal tewerkstelling. Al de leuke spullen die de bevolking nog schonk, worden verwerkt en blijven veilig in het magazijn staan.

De Kringwinkel vraagt aan de mensen om hun textiel even bij te houden. Na de heropening is het opnieuw meer dan welkom in de textielcontainers, in de geefpunten, en bij de gratis ophalingen aan huis.