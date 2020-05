Te veel vet in afvalwater aan pompstation en zuiveringsstation, ‘vetvanger' moet probleem oplossen Christian Hennuy

22 mei 2020

10u07 0 Hoegaarden De voorbije jaren werd in Hoxem, een deelgemeente van Hoegaarden, een gescheiden riolering aangelegd in een aantal straten. Daarbij werden een pompstation en een zuiveringsstation gebouwd, die al een tijdje in werking zijn. Maar door een teveel aan vet in het afvalwater, zijn er problemen met de werking van beide stations. Een ‘vetvanger’ moet dat nu verhelpen.

Omdat het pompstation en het zuiveringsstation in Hoxem niet goed kunnen functioneren door een teveel aan vet in het afvalwater, afkomstig van het restaurant ter hoogte van het pompstation, heeft Aquafin in het verleden aan het college gevraagd om de plaatsing van een vetvanger op te leggen. Dat is nu ook gebeurd. Het college vraagt om de installatie van een voorbehandelingsinstallatie, een vetvanger dus, zoals voorzien door Vlarem II te installeren. Uiteraard dateren de problemen van voor de coronacrisis en de sluiting van alle horecazaken.

“Ieder restaurant is verplicht om een vetopvang te installeren, zo ook in Hoxem, want anders functioneert het zuiveringsstation niet goed. Al het afvalwater komt naar het laagste punt aan de Mene en de waterval, en wordt zo opgepompt naar het zuiveringsstation. Tot einde juni is er nog de tijd om zo’n vetopvang te plaatsen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

De voorbereidende werken voor de rioleringswerken en de aanleg van gescheiden riolering in het tweede stuk van Hoxem, het gedeelte dat voor de fusies tot Hoegaarden behoorde, namelijk de Bronstraat, de Turfstraat, de Ridderstraat, en het tweede stuk van de Sint-Jansstraat zijn rond. Er is nog geen datum op geplakt, maar deze werken komen alleszins voor de rioleringswerken in Meldert en die zijn in 2024 gepland. Ook deze rioleringen worden aangesloten op het pompstation en het zuiveringsstation.

