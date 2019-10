Tal van benefietactiviteiten voor Sint-Rochuskapel Christian Hennuy

04 oktober 2019

12u13 0 Hoegaarden De Vrienden van Sint-Rochus organiseren dit najaar heel wat activiteiten die moeten bijdragen tot het in stand houden van de Sint-Rochuskapel van klooster Mariadal. Op het programma: muziek, wandelen en poëzie.

Op zaterdag 5 oktober om 19 uur is er een concert door de muzikale familie Briesen. Kaarten kosten 15 euro, een receptie in de kloostergang inbegrepen.

Op zondag 20 oktober om 15 uur is er ‘Gezelle ten Voeten uit’ , een Guido Gezelle happening met expo, zang en voordracht. De activiteit sluit af in het Guido Gezellige café. Tegelijk is er een verkoop van boeken en LP’s van het klooster. Toegang 5 euro.

Op zondag 27 oktober om 9 uur is er een stiltewandeling van ongeveer 5 kilometer onder begeleiding van stiltegidsen. Daarna is er een ‘babbel’café in het klooster, met mogelijkheid tot bezoek aan de kloostertuin. Ook die dag is er een boekenstand. Deelname: 5 euro. Inschrijven voor deze wandeling via stiltewandelinghoegaarden@gmail.com voor 23 oktober.