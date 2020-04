Streaming vanuit Sint-Catharinakapel en processie met twee mensen Christian Hennuy

30 april 2020

15u56 4 Hoegaarden De eerste zondag van mei is al eeuwenlang de dag van de processie Sint-Catharina in Hauthem-Hoegaarden. “Nu we in deze uitzonderlijke tijden zitten en we niet samen eucharistieviering mogen vieren willen we toch een symbolisch teken van verbondenheid schenken aan jullie. Zondag 3 mei om 10 uur gaan we de viering streamen achter gesloten deuren”, zegt parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris.

“We gaan live uitzenden vanuit de Sint- Catharinakapel. E.H. Andy Penne zal ons voorgaan in deze viering. Ikzelf zal assisteren. Je kan deze viering volgen via Facebook via profiel : https://www.facebook.com/andy.penne.5 of You Tube Andy Penne “, aldus Goris.

Een gewone processie mag niet. Na de viering gaan priester Andy en Liesbeth op veilige afstand rond met het processiekruis en met het Heilig Sacrament. Ze doen de hele toer zoals andere jaren.

“Mogen we vragen om zeker een vaandel uit te hangen en mooie altaren te plaatsen? We gaan ook vragen aan de muzikanten onder ons om vanuit hun huis een stukje muziek te spelen als we voorbijkomen”, aldus Liesbeth Goris.

De kapel blijft de hele zondag open met uitstalling van het heilig sacrament. Bezoekers mogen binnen om een kaarsje te branden maar maximaal met 2 personen en op veilige afstand. De relikwie kan niet geplaatst worden omdat het niet te controleren is wie deze aanraakt .

“We hopen dat het een mooie dag van verbondenheid onder de hoede van Sint- Catharina mag worden. Ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden. Maar we blijven zeker de coronamaatregelen volgen”, besluit Goris.