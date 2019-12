Stemmen voor de Eindloze in het Paenhuys Christian Hennuy

18 december 2019

15u59 6 Hoegaarden Op woensdag 25 december om 18 uur start de Eindloze top 100 in jeugdhuis ‘t Paenhuys, aan de Stoopkensstraat 82 in Hoegaarden. Iedereen kan zijn eigen top 5 mailen.

Op kerstdag 25 december is het feest in het Paenhuys, want dan wordt non stop de top 100 gedraaid. Iedereen kan tot 23 december om middernacht zijn eigen top 5 binnensturen via de-eindloze@hotmail.com .

De Totale Waanzin, de rockgroep die zingt in het Hoegaards dialect heeft een oproep gedaan om hun rocknummer ‘G’auf mig vér de zot ‘ van DTW naar nummer 1 in de ‘Eindloze’ te stemmen. Het nummer is alvast te beluisteren met een videoclip van het Armistis concert van de Waanzin op Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=04FP4Ky482c