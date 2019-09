Stefan Puttemans is nieuw gemeenteraadslid Christian Hennuy

11 september 2019

13u05 4 Hoegaarden De legislatuur is amper een half jaar oud of er is al een wijziging in het gemeentebestuur. Kris Hendrickx nam ontslag bij meerderheidspartij CD&V en werd vervangen door Stefan ‘Stefke’ Puttemans.

Stefan Puttemans legde de eed af bij burgemeester Jean-Pierre Taverniers op de jongste raadsziting. ‘Stefke’ mocht de eed meteen vanop zijn plaats afleggen, want de burgemeester kwam tot bij hem, omwille van het feit dat het nieuwe raadslid in een rolstoel zit. Stef Puttemans was al lid van het bijzonder comité van de sociale dienst, orgaan dat in de plaats kwam van de aparte OCMW-raad. Daar wordt hij vervangen door Hans Van Tricht uit Outgaarden, ook CD&V. Puttemans wordt meteen ook gemeentelijk afgevaardigde bij de Watergroep, Igo, Interleuven en IGS Hofheide.

De verschuivingen binnen de CD&V-fractie kwamen er na de woelige gemeenteraad van 24 juni, toen het dossier van de verkaveling Walestraat op de agenda stond. De CD&V-raadsleden kwamen niet opdagen, al dan niet met een geldig excuus, en het schepencollege had zodoende maar evenveel stemmen als de oppositie, waardoor het dossier afgevoerd werd. Aan de hand van dit dispuut gaf raadslid Kris Hendrickx zijn ontslag.