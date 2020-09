Steenweg van Hoxem naar Kumtich gaat dicht voor aanleg fietspad Christian Hennuy

26 september 2020

10u43 0 Hoegaarden De Kumtichsesteenweg in Hoxem-Hoegaarden is vanaf 1 oktober afgesloten voor de aanleg van een fietspad in het kader van de ruilverkaveling Willebringen.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij start een aannemer met de aanleg van een fietspad tussen Hoxem en Kumtich. Daarbij zit ook het stuk op grondgebied Hoegaarden, van aan de waterval tot aan de brug van de E40. Op Hoegaards grondgebied wordt een aanliggend fietspad aangelegd, verderop wordt het apart aangelegd. Verkeer uit Tienen kan Hoxem dan nog bereiken via Oorbeek.

Dit fietspad is een van de vele die in Hoegaarden in de pijplijn zitten. Zo worden ook de fietspaden aan de Kerselaar in Meldert tot Opvelp in het kader van de ruilverkaveling aangelegd, is de aanleg van fietspaden aan de Goetsenhovenstraat in Outgaarden gepland en worden de fietspaden op de weg Hoegaarden-Tienen aangepast.