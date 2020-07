Steek je hoofd door een bier pancarte Christian Hennuy

27 juli 2020

08u32 0 Hoegaarden Er werd twee jaar geleden een Hagelandplus leaderproject goedgekeurd om in Hoegaarden de 700ste verjaardag van de Hoegaardse biergeschiedenis te vieren. De actie die in 2018 werd opgestart loopt nog altijd. Zopas werden nog stand-in pancartes geplaatst.

Om dit project te realiseren lanceerde men een aantal nieuwe toeristische bierproducten. Bovendien werden bestaande toeristische producten zoals de toeristische publicatie het ‘Historisch brouwleerpad’ opgewaardeerd en vernieuwd. Deze wandeling werd toegankelijker en visueler gemaakt door ze te bewegwijzeren met koperen spijkerkoppen in het voetpad, naar analogie van bewegwijzering in grote steden. Daarnaast werden een aantal ‘eyecatchers’ geplaatst worden waar toeristen en passanten graag een ‘Ik was in Hoegaarden’ foto van zichzelf mee nemen.

“Zopas werden de stand-in pancartes geplaatst , om je hoofd door te steken geplaatst, één rechtover café Op de Brug, en een tweede aan het vissershuisje op het Ravel-fietspad. We zien dat de mensen daar werkelijk heel wat foto’s maken”, aldus schepen voor Toerisme Marleen Lefevre (CD&V)