Start van 50ste vakantiekamp Monchenoule Christian Hennuy

01 augustus 2019

Jeugdhuis de Klup gaat voor de 50ste keer op kamp, naar Monchenoule. Dit jaar zijn er 47 kampdeelnemers, en daarbuiten ook nog heel wat begeleiders. De meeste kinderen maakten de verplaatsing per autocar. Op 10 augustus, na het kamp, wordt de 50ste verjaardag in Monchenoule nog gevierd met leiding en oud-leiding. Het eerste vakantiekamp Monchenoule werd gehouden in 1970. Het was toenmalig voorzitter Willy Boffé die een geschikte vakantiewoning ‘Seeonee’gevonden had, in Basse-Monchenoule, in de gemeente Manhay in de provincie Luxemburg. Sedertdien trokken hele generaties Hoegaardiers naar het vakantiehuis.