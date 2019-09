Start to Hoegaarden in brouwerij volgeboekt Christian Hennuy

23 september 2019

De eerstkomende ‘Start to Hoegaarden’ met een bezoek aan de Hoegaardse brouwerij ‘de Kluis’ is volzet, maar in november staat al een volgende activiteit gepland.

De Hoegaardengreeters en de dienst Toerisme organiseren op zondag 29 september om 14 uur een nieuwe ‘Start to Hoegaarden’. Op de agenda staat een brouwerijbezoek gepland in Hoegaarden. De 50 beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd bezet, waardoor de Hoegaardengreeters zich verplicht voelen om het initiatief in de toekomst te herhalen. In vroeger tijden waren er dagelijks rondleidingen in de brouwerij, maar thans zijn ze beperkt. Vandaar het succes van de inschrijvingen.

Een volgende ‘Start to Hoegaarden’ is gepland op zondag 17 november. Samenkomst hiervoor om 14 uur aan het gemeentehuis, voor een wandeling langs het Romeinse verleden, en een bezoek aan de expo van de Romeinse vloer in het gemeentehuis, opgegraven in Meldert. Info: Toeristische dienst Hoegaarden, toerisme@gemhoegaarden.be, 016/76 87 52 .