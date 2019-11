Start een stamboom voor je familie Christian Hennuy

28 november 2019

00u23 0 Hoegaarden Het Davidsfonds Hoegaarden organiseert samen met Erfgoed Hoegaarden op vrijdag 29 november om 20 uur in ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82, een kennismaking met stamboomonderzoek.

‘Een stamboom van je familie: hoe eraan beginnen’, dat is het thema van de avond. Walter Van Hoorick, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven, zal uitleg geven over burgerlijke stand, parochieregisters en andere archieven en de verwerking van alle gegevens in een genealogische databank. Wie eraan wil beginnen komt zo te weten waar hij vandaan komt, hoe de voorouders van zijn grootouders heten en hoe en wanneer ze leefden.

Het is geen toeval de vzw Erfgoed Hoegaarden hieraan meewerkt. In het verleden bracht de heemkring al een brochure uit over brononderzoek en de manier van werken bij stamboomonderzoek. Wijlen Hubert Van Nerum en Maurice Dodion hebben al tal van familiegeschiedenissen in Hoegaarden onderzocht. In 2017 werd nog de volledige familiegeschiedenis van de familie Michel afkomstig uit Hoegaarden, met de MR-politici Louis en Charles, als bekendste vertegenwoordigers in boekvorm uitgegeven.

Voor deelname best mailen naar hoegaarden@davidsfonds.net. De toegang bedraagt 7 euro, drankje inbegrepen.