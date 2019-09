Sportkampioenen gehuldigd Christian Hennuy

21 september 2019

De gemeente Hoegaarden huldigde naar jaarlijkse traditie de sportkampioenen van het voorbije jaar. Schepen voor Sport Tom Groeseneken mocht de honneurs waarnemen. In totaal werden er in Hoegaarden wel 120 sportkampioenen gevierd, de meesten evenwel in ploegsporten.

Bij de individuele kampioenen was er Caitlin Havet die provinciaal kampioen LRV pony rijden werd. Luc Debruyn werd kampioen in de duivensport, in de categorie oude duiven. Judoclub Yomigaeru Hoegaarden telde wel vijf individuele kampioenen: Cyrielle Vierendeels, Samuel Vierendeels, Taïn Albassir en Brayan Mbah. Sorella Mbah Bayiha, de meest gelauwerde, o.a. met een Belgische titel, was afwezig wegens ziekte.

In de ploegsporten waren er traditioneel veel titels voor Hockey in Hoegaarden. Zo werden de Girls U9 en U14 kampioen. Ook de jongens haalden goede resultaten met titels voor de Boys U9, U11 en U12. Voetbalclub SC Out-Hoegaarden kon ook terugblikken op drie kampioenenploegen, met uiteraard de titel van de eerste ploeg en de promotie naar Eerste provinciale. Maar ook de U15 en de Vet’s speelden kampioen.

Tenslotte werd ook nog FC Paenhuys gehuldigd, een zaalvoetbalclub, die kampioen werd en de LVZ cup, regio Hageland binnenhaalde.

